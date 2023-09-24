ВСУ наступают на двух направлениях

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Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины, ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 24 сентября.

«За прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений. Нанес пять ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и по гражданским объектам.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, успеха не имели.

«Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», – подчеркнули в Генштабе.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении ВСУ держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предприняли более десяти неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

В Шахтерском направлении ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах.

В Мелитопольском направлении украинская армия продолжает наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняет противника с занимаемых позиций и закрепляется на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение тылам врага.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, восемь артиллерийских средств и радиолокационная станция россиян», – говорится в сводке.