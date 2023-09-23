Почему США прекратили поставки Patriot Украине

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США перестали поставлять системы Patriot Украине, после того как ВС РФ ударили по батарее в Киеве российской ракетой «Кинжал». Об этом рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на YouTube-канале.

По словам экс-аналитика американской разведки, об установке, подорванной российскими войсками в мае, нет новостей уже несколько месяцев. «Ее отправили в Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — объяснил он.