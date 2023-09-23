Байрамов: Антитеррористические мероприятия Баку достигли поставленных целей

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Антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей. Армения и подчиненный ей незаконный режим были вынуждены согласиться на разоружение, ликвидацию всех так называемых структур и вывод сил из Азербайджана. Причина, по которой это не произошло мирным путем, заключалась в недоверии Армении и неспособности участвующих посредников предпринять адекватные шаги», – отметил он.

Теперь, по его словам, поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время осуществляет практические шаги по разоружению, демобилизации и реинтеграции на местах.