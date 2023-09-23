Фидан: Азербайджан вынужденно провел операцию в Карабахе

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Азербайджан вынужденно провел операцию в Карабахе, это открыло новое окно возможностей для нормализации отношений с Арменией.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не оставалось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия, Арменией не были выполнены ряд обязательств. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора», – отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.