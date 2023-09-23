Украинские военные прорвали российскую оборону у Вербового

321 Просмотров

Украинский генерал, возглавляющий контрнаступление Украины на южной линии фронта, Александр Тарнавский сказал в интервью CNN, что ВСУ прорвали линию обороны российских войск у села Вербовое в Запорожской области.

Вербовое – важный опорный пункт к востоку от села Работино, об освобождении которого украинское минобороны сообщало в конце августа.

Командующий группировкой войск «Таврия» Тарнавский сказал CNN, что на левом фланге около Вербового «у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше».

«Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное — не потерять эту инициативу», – добавил он.