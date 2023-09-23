Армянское общество так и не увидело пророка в своем отечестве

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С древнейших времен человек тянулся к двум вещам – способности летать и умению предвидеть будущее. Одну задачу его гений выполнил сполна, и сегодня, находясь в космосе, homo sapiens предсказывает отдельные характеристики будущего. Например, особенности тектонических перемен, или же природные аномалии.

Но его возможности в раскрытии свойств будущего по-прежнему ограничены, потому он нацелен на преодоление не взятого барьера. Однако пустоту по этой части заполняют люди с неординарными способностями, умеющие синтезировать характеристики прошлого и настоящего, и на этой основе они выводят контуры грядущего. Кроме экстрасенсов таким даром обладают сильные политики. У них развита интуиция, а также умственные способности.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев не один год настойчиво предлагал руководителям Армении сесть за стол переговоров, но они ерничали, мол, захотим, на танках и Баку возьмем. Превратив дипломатические раунды в комедию, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Никол Пашинян самонадеянно изощрялись, веря в свои неограниченные возможности, хотя императив главы Азербайджана о готовности применить силу ради восстановления справедливости заигравшимся «победителям» казался дежурной фразой.

Несчастье людей, групп и общностей зачастую заключается в том, что им отказывает чутье в моменты судьбоносного выбора. Вместо того, чтобы пойти за трезвомыслящими персонами, они следуют за уродами, обманываясь на их шулерские приемы.

Авантюристы во власти, на политической арене всегда берут крикливостью и пустозвонством, вооружаясь средствами театрального мастерства и грубой силы. Два компонента из арсенала прохвостов словно затуманивают сознание масс, воссоздают пелену перед взором, мешая людям разобраться в истинном положении вещей.

А настоящим бичом для масс всегда становится большой обман, имеющий свойство подкупать даже самых пытливых. Из опыта прошлого известно, что мало кому удается устоять перед вывертами матерых авантюристов из мира большой политики. Главари охлократии иной раз умеют манипулировать массовым сознанием, выдают свои грубые корпоративные подделки за исторические идеалы и даже за национальные приоритеты. Когда им начинает верить большинство, тогда и открываются врата ада.

В Армении пагубный разворот имеет место вот уже на протяжении десятилетий. Но ныне живущим людям, особенно среднему поколению, надо пенять на себя, потому что упустили исторический шанс на заре приобретенной независимости.

Вместо выбора цивилизованного пути развития они проголосовали за политику варварства и вандализма, вооружившись идеологией цехакронизма. Она и подвела Армению под монастырь, создав невыносимую ситуацию, когда трудности обрели необратимый характер, и переживаемые обществом страны неприятности выглядят строгим наказанием за непростительную ошибку.

А был ли шанс, который мог бы уготовить куда более привлекательную судьбу? Был, но его армянское общество проигнорировало, поддавшись нажиму отъявленных подонков и профессиональных гангстеров. Нерешительность умеренного и прагматически мыслящего кластера дорого обошлась стране, которая сегодня находится в разобранном состоянии, утратив шанс на преодоление сонма дилемм.

Парадокс же в том, что после окончания первой Карабахской войны во власти был первый президент Левон Тер-Петросян, человек образованный и умный. Он всегда отличился невиданной прозорливостью.

Заметно уступавшие ему в интеллекте и политической культуре провинциалы в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна вместе с подельниками из солдафонских кругов посчитали первого президента вероотступником и предателем только за то, что он в точности предсказал будущее. Озвученный им прогноз не только колол неучам глаза, но и был использован в качестве серьезного обвинения в адрес всенародно избранного главы государства. В результате он был свергнут силой оружия.

И что же такого крамольного изрек Тер-Петросян, что из него стали лепить врага армянского народа, достойного публичной экзекуции? «Пусть не пытаются ввести народ в заблуждение, говоря, что компромисс имеет альтернативу.

Альтернатива компромиссу – это война… Отказ от компромисса и максимализм (стремление достичь максимального, а не возможного) – кратчайший путь к полной гибели Карабаха и ухудшению положения Армении». Это фрагмент опубликованной в армянской прессе программной статьи, которая сегодня может считаться частью учебного пособия политологии для неучей.

В чем же ошибался опытный политик, коль в воду глядел, и пытался пробудить соотечественников ради их же спасения от неизбежной трагедии? Или оппоненты из Карабахской глубинки не могли взять в толк стратегическую глубину, которой поделился президент, или же узурпаторам банально была необходима смута, чтобы осуществить захват власти. Скорее, имело место и то, и другое.

И гром грянул на беду стране, которая сегодня по всем параметрам выглядит проклятой. А Тер-Петросян опубликовал свои тезисы и видения в армянской прессе, надеясь на мудрость мыслящей категории. Но и она тоже, будучи во власти хищнической идеологии мракобесов, проспала исторический момент.

«Путь авантюристов ведет к неизбежному поражению. Мы уже однажды, «залив Стамбул морем крови», потеряли Западную Армению, в другой раз, требуя территории, определенные Севрским договором, утратили и половину Восточной Армении… То, что мы отвергаем сегодня, в будущем мы должны будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории», – вот завершающий акцент исторической статьи Левона Тер-Петросяна, который по милости ненасытных подонков в одночасье был представлен обществу в качестве изгоя. Ему даже угрожали физической расправой.

Благо, первый президент, зная с кем имеет дело, тихо, не сделав сенсаций, ушел, чтобы не провоцировать гражданское противостояние. Вот так непростительно армянское общество не увидело пророка в своем отечестве, доверившись уличным горлопанам, сросшимся с матерым криминалитетом. Они и сегодня рвутся во власть, но общество их на духу отвергает ввиду их же нечистоплотности. Узурпаторы обобрали армян по полной, и ныне только думают лишь о том, как самосохраниться.

Но беда в том, что их имена стали нарицательными. Увы, политическая сцена Армении полна такими типажами. Дурной пример оказался сильно заразительным, и реваншисты больно смахивают на двух скабрезных политиков. Навязав обществу неподъемную ношу, они добились одного – всеобщей ненависти. И случайно ли то, что их удостаивают самых жутких проклятий? Им не дано было взглянуть в будущее. Хватило «тонкости», чтобы оглянуться назад и застрять в нем. Будущее им не светит.

Тофик Аббасов, автор Minval.az