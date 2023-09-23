В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России

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Чечня бойкотирует новый учебник по истории России. Тираж не поставят в школы до тех пор, пока не будет изменена глава о депортации чеченского народа. Об этом рассказал председатель регионального парламента Магомед Даудов.

По его словам, «обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

Спикер также заявил, что по поручению Кадырова весь тираж учебника был изъят из чеченских школ.

Для внесения изменений в главу учебника, вызвавшую негативную реакцию, создана рабочая группа. В нее вошли руководители регионов, народы которых подверглись репрессиям.