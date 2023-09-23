Алиев принял Клаара |
Азербайджанские военные обнаружили еще один крупный склад боеприпасов (видео) |
В Ходжалы обнаружен склад боеприпасов (видео) |
Европейские исламофобы готовят Армению к новой войне. «Минвал» выяснил детали |
Хикмет Гаджиев: Прощай, Менендес |
СМИ: Проармянский сенатор Менендес на время оставит свой пост (обновлено) |
Протесты в Ереване продолжатся (обновлено, видео) |
Мировые СМИ продолжают освещать обращение Ильхама Алиева к народу |
В США Байрамов обсудил с Лавровым ситуацию в регионе: что известно (фото) |
Главное Мир

В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России

В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России

Чечня бойкотирует новый учебник по истории России. Тираж не поставят в школы до тех пор, пока не будет изменена глава о депортации чеченского народа. Об этом рассказал председатель регионального парламента Магомед Даудов.

По его словам, «обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

Спикер также заявил, что по поручению Кадырова весь тираж учебника был изъят из чеченских школ.

Для внесения изменений в главу учебника, вызвавшую негативную реакцию, создана рабочая группа. В нее вошли руководители регионов, народы которых подверглись репрессиям.

Теги:
Из этой рубрики
В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России
Мир

В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России

2023/09/23, 17:18
На США надвигается тропический шторм «Офелия»
Мир

На США надвигается тропический шторм «Офелия»

2023/09/23, 16:31
Миротворцы ООН вмешались в стычку пограничников Ливана и Израиля
Мир

Миротворцы ООН вмешались в стычку пограничников Ливана и Израиля

2023/09/23, 15:47
Блинкен: США выступают за суверенитет, территориальную целостность и независимость каждого
Мир

Блинкен: США выступают за суверенитет, территориальную целостность и независимость каждого

2023/09/23, 15:30
Опровергнуто "канадское гражданство" Пашиняна
Мир

Опровергнуто «канадское гражданство» Пашиняна

2023/09/23, 15:00
Кахраманмараш снова трясет
Мир

Кахраманмараш снова трясет

2023/09/23, 12:50
Австралия намерена получить место в Совбезе ООН на 2029-2030 годы
Мир

Австралия намерена получить место в Совбезе ООН на 2029-2030 годы

2023/09/23, 10:12
Марин Ле Пен грозит до 10 лет тюрьмы за растрату
Мир

Марин Ле Пен грозит до 10 лет тюрьмы за растрату

2023/09/23, 10:00
На конференции "Деколонизация: Тихая революция" было принято итоговое заявление
Мир

На конференции «Деколонизация: Тихая революция» было принято итоговое заявление

2023/09/23, 09:47