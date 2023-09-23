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В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год

В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год

23 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета Министров Азербайджанской Республики, посвященное обсуждению проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2024 год и последующие три года и прогнозных показателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров

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