На США надвигается тропический шторм «Офелия»

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Тропический шторм «Офелия» усилился с тех пор, как сформировался у берегов Северной Каролины в пятницу днем, с максимальной устойчивостью ветра 70 миль в час, сообщает ABC News.

Поскольку сильный тропический шторм приближается к минимальной силе урагана, Национальный центр ураганов объявил режим наблюдения за ураганами в некоторых районах побережья Северной Каролины, от севера Серф-Сити до залива Окракок.

Предупреждения о тропическом шторме также были объявлены в четырех штатах от Северной Каролины до Мэриленда. Для некоторых районов восточной части Северной Каролины и юго-восточной Вирджинии, включая Ричмонд, были выпущены предупреждения о наводнениях. Предупреждения о наводнениях действуют также вдоль побережья, простирающегося до Делавэра и юга Нью-Джерси, включая Атлантик-Сити

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение в пятницу перед штормом, чтобы мобилизовать ресурсы, последствия для содружества «вероятны», сказал он.

По прогнозам, «Офелия» принесет сильные ветры, проливные дожди, внезапные наводнения и затопления прибрежных районов от Каролины до юга Новой Англии.

Дождь, тропический штормовой ветер и штормовая волна достигнут некоторых районов Каролины и Срединно-Атлантического побережья с конца пятницы по субботу.