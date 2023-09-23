Блинкен: США выступают за суверенитет, территориальную целостность и независимость каждого

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США выступают за суверенитет, территориальную целостность и независимость каждого на фоне событий в Карабахе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос о том, признают ли США право Азербайджана на восстановление территориальной целостности в Карабахе, передает Anadolu.

«Если речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости, мы поддерживаем эти предложения для всех, кто заинтересован», – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что США в течение последних суток поддерживают тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая переговоры с представителями этнических армян Карабаха.