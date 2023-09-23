Подписано 10 проектов решений в таможенной сфере

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На 23-м заседании Комитета руководителей правоохранительных ведомств Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ в Чолпан-Ате (Кыргызстан) подписано 10 проектов решений в таможенной сфере, сообщает Trend.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, во встрече приняла участие делегация во главе с начальником оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета Орханом Нуриевым.

Делегация приняла участие во встрече с рабочей группой и экспертами с целью разработки проектов документов, которые обсуждались на мероприятии ранее.

В ходе 23-го заседания Комитета руководителей правоохранительных ведомств Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ обсуждались вопросы борьбы с незаконным оборотом табачных изделий, деятельность в направлении выявления запрещенных товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, текущая ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в странах СНГ, а также деятельность и планы работы рабочих групп.