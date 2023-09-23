Европейские исламофобы готовят Армению к новой войне. «Минвал» выяснил детали

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Становится известны сенсационной подробности визита в Ереван Тойво Клаара. Как стало известно Minval.az из заслуживающий доверия дипломатических источников, в ходе своей вчерашней поездки в Ереван и встречи с секретарем Совбеза РА Арменом Григоряном Тойво Клаар пообещал открыть для Армении возможности программы European Peace Facility.

Как указывается на официальных ресурсах, направлена программа на поддержку глобальной безопасности и представляет собой механизм внебюджетного финансирования действий ЕС в военной и оборонной сфере. В том числе и финансирование доставки летального оружия. В частности, именно в рамках этой программы происходит финансирование поставок современного оружия и боеприпасов ВСУ.

Также у этой программы есть отдельное «африканское» направление – African Peace Facility, в рамках которого поддерживается, в частности, миротворческие операции Африканского Союза. И как отмечал, в частности, Невен Мимица, еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию,«Европа остается главным партнёром Африки в сфере мира и безопасности.

С 2004 года African Peace Facility направила € 2,7 млрд. для поддержки африканского решение африканских проблем». То есть, на финансирование в Африке вооруженных группировок, состоящих из самих африканцев.

Классическая колониальная политика – пусть ради интересов «белых господ» убивают друг друга «чёрные». Проще говоря, разброс целей у этой программы чрезвычайно широк – от поддержки государства, которым действительно надо помочь защитить себя, и до финансирования разного рода «прокси армий» в интересах Евросоюза или отдельных его членов, которые могут «продавить» соответствующее решение в Брюсселе. Заплатить легче, чем посылать своих солдат.

И если Тойво Клаар обещает открыть доступ Армении к European Peace Facility, то не остается сомнений: ЕС с помощью механизма EPF планирует готовить Армению к новой войне – причем, происходит это именно тогда, когда в регионе возник исторический шанс для заключения мира между Арменией и Азербайджаном. И вряд ли Армению при этом толкнут воевать с Грузией или Ираном. Также в ближайшее время ожидается увеличение личного состава европейской разведывательно-военной миссии EUMA за счет прибытия дополнительного личного состава из Франции и Германии. Процесс милитаризации Армении в ЕС также активно поддерживается Литвой, Болгарией и Швецией.

Но тут возникает вопрос: зачем? Надеяться на благоразумие армянских лидеров, к сожалению, не приходится. Но о чем думают европейские политики? Общеевропейские интересы состоят сегодня прежде всего в безопасности коммуникаций, то есть трубопроводов и железных дорог, идущих по территории Азербайджана и Грузии, в выходе в Центральную Азию, наконец, в установлении мира на Кавказе.

Сегодня представители того же ЕС намекают на дополнительные объемы газа, которые хотели бы получить из Азербайджана. Но военную поддержку при этом оказывают Армении. Не дожидаясь, пока там действительно признают границы не на словах, а на бумаге, откажутся от претензий на территории Азербайджана вообще и от планов наносить удары по трубопроводам и железным дорогам в частности. Судя по всему, некоторые европейские политики мыслят категориями средневековья и «крестовых походов». И если в конфликте одной стороны христиане, а с другой – мусульмане, действуют по дворовому принципу «наших бьют». А другие под шумок просто решают свои электоральные проблемы, запасаясь голосами армян.

Но это не значит, что на подобные игры в Баку не ответят.

Отдел политики Minval.az