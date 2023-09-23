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Задержанный в Германии экстрадирован в Азербайджан

Задержанный в Германии экстрадирован в Азербайджан

Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Сеидли Эльчина Мир Гасым оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года было удовлетворено уполномоченными органами Федеративной Республики Германия, сообщает Генпрокуратура.

Эльчин Сеидли был объявлен в международный розыск за мошенничество с причинением значительного ущерба, в его отношении было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого.

23 сентября в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции Эльчин Сеидли был доставлен из Германии в Азербайджан.

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