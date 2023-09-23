В ООН подняли вопрос об экоциде Армении в отношении Азербайджана несенном Азербайджану горнодобывающей промышленностью Армении

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Исполнительный директор Общественного объединения «Сслужба здоровью» Парвана Велиева, являющаяся членом коалиции «Environmental Protection First» (EPF), подняла в ООН вопрос об экологическом ударе, нанесенном Азербайджану горнодобывающей промышленностью Армении, сообщает АПА.

На проведенной 22 сентября встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи по туберкулезу она заявила, что деятельность горнодобывающей промышленности в Армении незаконная, нет экологических норм и стандартов, что представляет угрозу как здоровью людей, так и экосистеме региона.

В своем выступлениии П.Велиева отметила, что Армения загрязняет трансграничные реки, грубо нарушая многие международно принятые конвенции, в том числе Конвенцию ООН Эспо.

Выступление представителя гражданского общества Азербайджана было встречено аплодисментами.