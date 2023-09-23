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Эльчин Амирбеков: Обе дороги через Агдам и Лачын открыты, и это главное соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Армений

Эльчин Амирбеков: Обе дороги через Агдам и Лачын открыты, и это главное соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Армений

Официальный Баку ожидает, что армянская сторона полностью выполнит свои обязательства по разоружению и выводу своих войск с территорий Азербайджана.

Об этом в интервью BBC заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

«Что касается гуманитарной ситуации, то по состоянию на вчерашний день нами были созданы все необходимые условия для беспрепятственной доставки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости по существующим маршрутам через Лачын и Агдам», – сказал он.

Амирбеков отметил, что накануне правительство Азербайджана доставило в Ханкенди четыре грузовика с 50 тоннами продовольствия и медикаментов, это в дополнение к 50 тоннам, доставленным российскими миротворцами, и местное население снабжается всем необходимым. Также ведется активная работа с МККК.

«Обе дороги через Агдам и Лачын открыты, и это главное соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Армений. Теперь нам необходимо обеспечить уверенность гражданского населения в том, что оно получит все необходимое: электричество, продукты питания, отопление, медикаменты, которые было готово предоставить азербайджанское правительство», – добавил Амирбеков.

Представитель президента также прокомментировал состоявшуюся в Евлахе встречу между представителями карабахских армян и официальным Баку: «Мы сделали все возможное, чтобы объяснить армянской стороне, каковы основные принципы, подходы и сферы, в которых мы готовы обеспечить права и плавный переход и мирную реинтеграцию армянского населения в Азербайджан».

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