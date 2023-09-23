Обнаружены фейковые домены, аналогичные доменам более 50 госучреждений Азербайджана

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В первом полугодии текущего года были обнаружены фейковые домены, аналогичные доменам 52 госучреждений Азербайджана.

Об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку II саммите IT-руководителей госучреждений, сообщает Trend.

«Эти домены уже были обнаружены специальными средствами киберразведки при регистрации. Совместно с соответствующими государственными органами мы заблокировали их по всей стране», – подчеркнул он.

Т. Мамедов отметил так же, что их блокирование означает также блокирование сотен и тысяч кибератак на этапе подготовки.