ЧМ: Азербайджанские спортсмены поборются за олимпийскую лицензию

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Еще три борца греко-римского стиля из Азербайджана вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира, проходящем в столице Сербии Белграде.

Мурад Мамедов, Хасрат Джафаров и Ислам Аббасов выступят на чемпионате мира в составе национальной команды. Соперник Мурада Мамедова в 1/8 финала пока неизвестен, сообщает Report.

Еще два спортсмена поборются за лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024. Хасрат Джафаров (67 кг) в 1/16 финала встретится с Эдсоном Гутьерресом (Мексика), а Ислам Аббасов (87 кг) в квалификации встретится с Виорелом Бурдуей (Румыния).

Отметим, что вчера чемпионами мира стали Эльдениз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг). Санан Сулейманов (77 кг) удостоился серебряной медали, завоевав лицензию на Олимпиаду.