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Более 120 госучреждений Азербайджана обезопасили себя

Более 120 госучреждений Азербайджана обезопасили себя

Более 120 государственных учреждений Азербайджана разработали и утвердили внутренние инструкции по информационной безопасности.

Об этом сказал глава Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, генерал-майор Азер Ахадов в ходе II саммита ИТ-руководителей государственных учрежденийTrena, передает .

«Благодаря методической помощи Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и тренингам более 120 государственных учреждений подготовили и утвердили свои внутренние инструкции по информационной безопасности в соответствии с рекомендацией Координационной комиссии по информационной безопасности», – отметил он.

По его словам, в целях безопасного использования Интернета в государственных учреждениях, усиления информационной безопасности, а также повышения информированности и знаний сотрудников сферы Координационная комиссия по информационной безопасности подготовила проект «Инструкции по обеспечению информационной безопасности» и направила ее государственным учреждениям.

«Кроме того, комиссией разработана «Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности»», – добавил он.

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