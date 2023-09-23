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Марин Ле Пен грозит до 10 лет тюрьмы за растрату

Марин Ле Пен грозит до 10 лет тюрьмы за растрату

Прокуратура Франции заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении лидера французских крайне правых Марин Ле Пен и 27 ее соратников. Прокуроры считают, что они занимались нецелевым расходованием средств, полученных от Евросоюза. Решение о возбуждении дела примет суд.

Согласно информации, прокуратура Франции семь лет расследовала дело о нецелевом расходовании денег ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы. Теперь правоохранители утверждают, что члены партии «Национальное единение» (ранее «Национальный фронт»; Марин Ле Пен возглавляла ее до ноября 2022 г.) использовали эти средства по своему усмотрению – на оплату сотрудников самой партии. Сумма, которая могла быть израсходована французскими правыми ненадлежащим способом, не оглашалась.

Кроме Марин Ле Пен, в деле фигурирует ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен – в прошлом многолетний лидер «Национального фронта», а также замглавы партии, мэр города Перпиньян Луи Алио и как минимум 11 бывших и действующих депутатов Европарламента и их помощники.

Марин Ле Пен обогнала по популярности собственного отца, сейчас у «Национального единения» 89 мест в парламенте Франции и 23 места из 79 в квоте государства в Европарламенте. В 2022 году она участвовала в выборах президента Франции и вышла во второй тур, где проиграла Эммануэлю Макрону.

С процессуальной точки зрения, запрос, который сделала прокуратура, – это последний шаг перед возбуждением уголовного дела. Решение об этом и должен принять суд. В прокуратуре считают, что Марин Ле Пен и соратникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн евро. Кроме того, им на пять-десять лет может быть запрещено занимать государственные должности. То, что Ле Пен и еще несколько потенциальных фигурантов занимают выборные должности, является для них отягчающим обстоятельством, сообщает «Русская служба» ВВС.

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