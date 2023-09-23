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На конференции «Деколонизация: Тихая революция» было принято итоговое заявление

На конференции "Деколонизация: Тихая революция" было принято итоговое заявление

22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, в рамках продолжающихся общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН состоялась конференция под названием «Деколонизация: Тихая революция», сообщает АПА.

Конференция была организована Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения, созданной по итогам мероприятия, организованного в рамках министерского собрания в Баку 5-6 июля этого года.

По итогам конференции было принято заявлении.

В заявлении отмечается, что в период, когда человечество сталкивается с глобальными угрозами, организация заявляет, что полная отмена колониализма и неоколониализма и построение нового мира на основе сотрудничества, равенства между народами, взаимного уважения и суверенитета народов должны стать основой международных отношений.

«Бакинская инициативная группа и организации французских колоний в Южной Америке, Карибском бассейне, Индийском океане и бассейне Тихого океана продолжат плодотворную деятельность с целью укрепления солидарности между нашими народами и установления тесного сотрудничества со специальным комитетом по деколонизации Движения неприсоединения и другими органами ООН», – говорится в документе.

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