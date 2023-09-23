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Теперь мигранты в Италии должны заплатить 5000 евро

Теперь мигранты в Италии должны заплатить 5000 евро

Мигрантам в Италии придется заплатить 5000 евро, чтобы избежать содержания под стражей на время рассмотрения их просьбы о защите.

Согласно информации, сейчас мигранты, подающие заявление о предоставлении убежища, могут свободно передвигаться внутри страны, пока их заявление рассматривается, но в новом правительственном постановлении говорится, что им придется внести своего рода залог. Правозащитные группы выступили против этого шага.

Отмечается, что на данный момент в Италии действуют 10 центров репатриации, вместимость которых составляет всего 619 человек. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что хочет как минимум удвоить это число и разместить по одному в каждом из 20 регионов страны. Срок содержания людей под стражей при этом увеличится с трех до 18 месяцев.

Многие главы регионов и мэры городов уже заявили, что не хотят размещать у себя новые центры, и поставили под сомнение эффективность массовой изоляции.

По данным МВД, в этом году до Италии на лодках добрались 132 867 мигрантов (тот же период 2022 г. – 69 498). Страна не имеет соглашений о репатриации со многими странами, откуда прибывают мигранты, а значит – не может их депортировать.

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