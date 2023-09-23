Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

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Добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет его авторитет и легитимность. Такое мнение выразил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС

«Пакистан считает, что добавление дополнительных постоянных членов в СБ ООН еще больше подорвет его авторитет и легитимность, – сказал он. – Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок».