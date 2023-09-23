Блинкен не стал конкретизировать сроки поставок ATACMS Украине

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Украина и впредь будет получать поддержку, в которой нуждается, учитывая её потребности и регулярные обсуждения. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах получения Украиной ракет ATACMS.

«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается», — уточнил Блинкен, уйдя от прямого ответа на вопрос о сроках отправки ракет.

Он также напомнил, что обсуждения с Украиной о том, какая именно стране требуется военная помощь, проводятся ежедневно.