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Что МККК отправил в Карабах (список)

Что МККК отправил в Карабах (список)

МККК сообщил о помощи, направленной в Карабах для военных и гражданских госпиталей

Военным и гражданским больницам были переданы медикаменты, включая новые пожертвования в пятницу.

На этой неделе детям было роздано 28 000 подгузников.

200 теплых одеял были переданы в дар приюту для внутренне перемещенных лиц.

1000 литров дизельного топлива были переданы в дар крупнейшему медицинскому центру для использования в генераторах, чтобы обеспечить их работоспособность.

500 литров дизельного топлива было передано в дар Управлению водоснабжения, обслуживающему самый большой населенный пункт, для генераторов электроэнергии, обеспечивающих город водой.

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Что МККК отправил в Карабах (список)
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