Что МККК отправил в Карабах (список)

МККК сообщил о помощи, направленной в Карабах для военных и гражданских госпиталей
Военным и гражданским больницам были переданы медикаменты, включая новые пожертвования в пятницу.
На этой неделе детям было роздано 28 000 подгузников.
200 теплых одеял были переданы в дар приюту для внутренне перемещенных лиц.
1000 литров дизельного топлива были переданы в дар крупнейшему медицинскому центру для использования в генераторах, чтобы обеспечить их работоспособность.
500 литров дизельного топлива было передано в дар Управлению водоснабжения, обслуживающему самый большой населенный пункт, для генераторов электроэнергии, обеспечивающих город водой.