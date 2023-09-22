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Польский премьер призвал Зеленского воздержаться от оскорблений

Польский премьер призвал Зеленского воздержаться от оскорблений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот не «оскорблял» поляков. Так глава польского правительства отреагировал на заявление украинского лидера на Генассамблее ООН, где подверг критике действия Польши. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает государственное информационное агентство PAP, цитируя заявление премьера.

В Украине идет война за безопасность Европы, и поэтому Польша помогает поставками оружия, подчеркнул польский чиновник.

«Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени – это не только моя обязанность и честь, это важнейшая задача правительства Республики». Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте, и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены», – заявил Моравецкий.

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