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Умер экс-президент Италии

Умер экс-президент Италии

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет.

В последнее время здоровье политика стало ухудшаться и последние месяцы жизни он находился в больнице в Риме. Пост президента Италии Наполитано занимал с 2006 по 2015 год. В 1996-1998 он возглавлял МВД страны, а с 1992 по 1994 работал председателем Палаты депутатов, сообщает ANSA.

Наполитано был 11-м президентом Италии и в те годы являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. Он родился в Неаполе 1925 году, участвовал в движении Сопротивления, а в 1945 году вступил в Коммунистическую партию Италии.

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