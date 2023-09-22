Умер экс-президент Италии

318 Просмотров

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет.

В последнее время здоровье политика стало ухудшаться и последние месяцы жизни он находился в больнице в Риме. Пост президента Италии Наполитано занимал с 2006 по 2015 год. В 1996-1998 он возглавлял МВД страны, а с 1992 по 1994 работал председателем Палаты депутатов, сообщает ANSA.

Наполитано был 11-м президентом Италии и в те годы являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. Он родился в Неаполе 1925 году, участвовал в движении Сопротивления, а в 1945 году вступил в Коммунистическую партию Италии.