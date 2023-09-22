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Экозъянц: Мы всегда будем побежденными, если не разберемся в своей истории (видео)

Экозъянц: Мы всегда будем побежденными, если не разберемся в своей истории (видео)

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, армянский исследователь Филипп Экозъянц попытался решить историческую дилемму: «Чего не могут армяне. И что могут».

«Братья армяне! Нам следует запомнить, что наши создатели с нашей же помощью решают свои проблемы. Только свои, но не наши. Вы же сами видите, что все так и есть. Можно закрывать глаза на эту правду, но она от этого никуда не денется. И мы всегда будем оставаться побежденными, если не разберемся в своей истории, если не найдем того, кто нами манипулирует. Вот этим сейчас надо заниматься, а не бегать по горам с автоматом и не скакать по площадям», – отметил он.

«И запомните. Не всякий, кто говорит нам неприятные вещи – наш враг», – подытожил исследователь.

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