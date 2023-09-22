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Новшество в Telegram

Новшество в Telegram

Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории (Stories), доступ к функции откроется после того, как пользователи с подпиской Premium поддержат канал голосом. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Подписка Premium предоставляет пользователю один голос, который он может отдать любому каналу раз в сутки. Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков одну историю в день.

Каналы могут собирать голоса при помощи специальных ссылок. Публиковать истории в канале могут только администраторы с подпиской Premium.

Ранее функция историй была доступна только пользователям. Ее введение приурочили к десятилетию с момента основания мессенджера (14 августа 2013 года).

Telegram также расширил функционал самих историй: теперь в них можно добавлять стикеры-реакции и музыку. Кроме того, в мессенджере появился режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей.

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