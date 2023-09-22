Байден пообещал Зеленскому ракеты ATACMS, но немного

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Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом NBC News сообщили три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомые с ходом переговоров.

Источники американского телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о своем решении передать эти ракеты.

По словам собеседника NBC в Конгрессе, американские чиновники до сих пор обсуждают тип и количество ракет, которые будут отправлены в Украину, добавив, что страны Восточной Европы уже передали Киеву значительную часть своих запасов вооружений.