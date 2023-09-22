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Байден пообещал Зеленскому ракеты ATACMS, но немного

Байден пообещал Зеленскому ракеты ATACMS, но немного

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом NBC News сообщили три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомые с ходом переговоров.

Источники американского телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о своем решении передать эти ракеты.

По словам собеседника NBC в Конгрессе, американские чиновники до сих пор обсуждают тип и количество ракет, которые будут отправлены в Украину, добавив, что страны Восточной Европы уже передали Киеву значительную часть своих запасов вооружений.

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