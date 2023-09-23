Коротченко: Оглушительное дипломатическое фиаско Армении и Франции

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Итог заседания Совета Безопасности ООН по Карабаху – оглушительное дипломатическое фиаско Армении и Франции, действовавших совместно. Никаких резолюций и решений в итоге принято не было.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Одновременно Венгрия заблокировала инициированное армянскими лоббистами антиазербайджанское заявление Евросоюза относительно ситуации в Карабахе, наложив на него вето.

Все это свидетельствует об эффективной и скоординированной работе Администрации президента Азербайджана, МИД и СВР Азербайджана (дипломатия и разведка всегда всегда действуют совместно), а также четком внешнеполитическом планировании на основе достоверных разведывательных оценок и аналитики», – отметил эксперт.

«На повестке дня стоит вопрос о политической (и не только) ответственности армянских лоббистов в РФ – масштабно представленных у нас везде, куда не плюнь – за катастрофически неблагоприятное для России развитие ситуации в Армении.

Вместо последовательной и системной работы по продвижению российских интересов в Армении, они продвигали интересы карабахского клана и раздували в РФ антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду, осваивая огромные бюджеты исключительно на пользу лично самим себе», – заявил Коротченко.

«Итог: в Армении зашкаливают антироссийские настроения; Пашинян как сидел в кресле премьер-министра, так и сидит; на повестке дня выход Еревана из ОДКБ и разрыв союзнических отношений с Москвой; Запад стремительно укрепляет свои стратегические позиции на Южном Кавказе, вытесняя остатки российского влияния.

Хоть кто-нибудь из армянских лоббистов ответит за это? Похоже, что нет: у нас же ведь как – «хотели как лучше, а получилось как всегда» – констатирует специалист.