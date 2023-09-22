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Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа

Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа

Европа стремится к дальнейшему увеличению поставок газа из Азербайджана.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по климатическим действиям и энергетике Тим Макфи.

«Поставки газа из Азербайджана составили 3 процента импорта ЕС этого ресурса в 2022 году по сравнению с 2 процентами в 2021 году. Мы рассчитываем достичь аналогичного уровня и в этом году. В 2021 году мы импортировали 8,1 милиларда кубометров азербайджанского газа, в то время как в 2022 году мы получили уже 11,3 миллиарда кубометров. Таким образом, рост наблюдается. У нас заключен меморандум о взаимопонимании, который подразумевает увеличение поставок азербайджанского газа до 20 миллиарда кубометров к 2027 году, а также более широкое сотрудничество в области возобновляемых источников энергии», – заявил он.

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