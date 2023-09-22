ОЗА ответила на антиазербайджанские заявления ЕС

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В связи с последними антиазербайджанскими заявлениями ЕС, в честности его Верховного представителя Жозепа Борреля (Испания) и Германии, Община Западного Азербайджана заявляет, что таким образом ЕС поставит себя в то же положение, что и Франция, и останется в стороне от процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«В частности, высказывания и тон, которые использовал Жозеп Боррель, абсолютно недопустимы. В контексте заявлений Испании против Азербайджана, которых в последнее время становится больше, вызывает вопрос: кто дает инструкции – Испания Жозепу Борелю или Жозеп Боррель Испании. То, что слово «Лачин» написано на странице МИД Германии в Twitter не на английском, а на французском языке в отрывке из выступления германского министра, который выступал на англиийском языке в СБ ООН, еще раз отчетливо показывает, что Германия не имеет своей позиции и подходит к вопросу исключительно с призмы Франции», – говорится в заявлении организации.