Гюлер: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

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Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

С данным выступлением выступил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, слова которого приводит Milliyet.

«Существует подписанная между Азербайджаном и Турцией Шушинская декларация. Мы всегда будем рядом с нашими азербайджанскими братьями, и мы всегда говорим об этом. Когда Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выразил нашу всестороннюю поддержку Азербайджана», – сказал Гюлер.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.