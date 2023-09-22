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Яшар Гюлер: В результате антитеррористических мероприятий картина в Карабахе изменилась за день

Яшар Гюлер: В результате антитеррористических мероприятий картина в Карабахе изменилась за день

В результате антитеррористических мероприятий Азербайджана вся картина в Карабахе изменилась за один день. Об этом в интервью Milliyеt заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Армения должна была соблюдать условия документа, подписанного в 2020 году после 44-дневной войны: “Но этого не произошло. Армяне в последнее время, можно сказать, каждый день совершали провокации. Несмотря на предупреждения, в риторике Армении ничего не изменилось. В результате, как и в 44-дневной войне, наши азербайджанские братья дали достойный ответ противнику”.

Гюлер подчеркнул, что в результате антитеррористических мероприятий азербайджанской армии противоположная сторона была вынуждена сдаться: “Российская сторона заявила, что эти территории принадлежат Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям в Карабахе. В таком случае, кто же их поддерживает? Надеюсь, что произошедшее станет шагом к миру, Армения выполнит свои обязательства и в регион придет мир”.

«По окончанию 44-дневной войны в Карабахе Армения подписала соглашение о прекращении огня. Подписанный договор есть, и они должны выполнить его условия. Была пролита кровь, погибли военнослужащие, есть раненые, благодаря чему и был подписан этот договор. Может ли после этого быть принято высказывание «я не выполню, и не открою Зангезурский коридор?», – добавил он.

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