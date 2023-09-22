Мужчина отрезал бывшей жене уши и нос из-за ревности

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Житель Кыргызстана напал на бывшую супругу и покалечил ее. Об этом сообщает издание Kaktus.media со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 20 сентября в селе Селекционное под Бишкеком. Злоумышленник напал на бывшую жену в ее квартире. Сначала он избивал ее, а затем отрезал ей нос и уши. По информации СМИ, причиной такого поведения мужчины стала ревность. После случившегося женщину госпитализировали.

Как рассказала изданию 24.kg родственница женщины, пострадавшая была в официальном браке с мужчиной 10 лет, но последние пять лет они жили раздельно. В браке родились двое детей. Родственница утверждает, что пострадавшая расторгла брак в 2022 году. Все это время, по ее словам, мужчина караулил бывшую супругу и угрожал ей. Женщина неоднократно сообщала о намерениях экс-мужа в правоохранительные органы.