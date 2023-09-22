Гюлер: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном |
В Ереване задержали почти сотню протестующих, в том числе и сына Кочаряна (видео) |
ВСУ нанесли мощный ракетный удар по штабу Черноморского флота России (видео) |
Почему именно Франция так рьяно поддерживает армян? |
Когда новые и старые покровители Армении поймут, с кем они связались? |
Демонтирован «памятник» танку, установленный армянскими захватчиками в память об оккупации Шуши |
24-часовая война: триумф скоротечен, борьба далека от окончания |
Вооружение из Индии так и не дошло до Армении |
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков |
Главное Мир

Медали и награды с надписью «Елбасы» переименуют в Казахстане

Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане

В Казахстане планируют изменить название медали «За доблестное обеспечение безопасности Елбасы».

Изменения вносят в указ президента РК от 30 сентября 2011 года № 155 по вопросам госсимволов и геральдики наград некоторых госорганов. По проекту предусматривается переименование ведомственных наград, изменение эскизов медалей и нагрудных знаков Службы государственной охраны РК.

В том числе переименуют медаль «За доблестное обеспечение безопасности Елбасы» на «Абыройлы қызметі үшін» («За достойную службу»). Медалью награждаются сотрудники Службы госохраны РК за образцовое исполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину.

Также изменят название нагрудного знака «Елбасы қорғаны» (Защитник Елбасы) в «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері» («Почётный сотрудник Службы государственной охраны РК»).

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов подарил ковер "Турецкому дому" (видео)
Мир

Байрамов подарил ковер «Турецкому дому» (видео)

2023/09/22, 18:36
Сенатору США и проармянскому лоббисту Менендесу предъявили обвинения в коррупции (фото)
Мир

Сенатору США и проармянскому лоббисту Менендесу предъявили обвинения в коррупции (фото)

2023/09/22, 18:14
В Ереване задержали почти сотню протестующих, в том числе и сына Кочаряна (видео)
Мир

В Ереване задержали почти сотню протестующих, в том числе и сына Кочаряна (видео)

2023/09/22, 18:03
Мужчина отрезал бывшей жене уши и нос из-за ревности
Мир

Мужчина отрезал бывшей жене уши и нос из-за ревности

2023/09/22, 17:42
Лукашенко считает, что США хотят «слить» Зеленского
Мир

Лукашенко считает, что США хотят «слить» Зеленского

2023/09/22, 17:20
Боррель сравнил европейцев с травоядными животными
Мир

Боррель сравнил европейцев с травоядными животными

2023/09/22, 17:09
«Пацифизм с армянским акцентом» в исполнении Макрона
Мир

«Пацифизм с армянским акцентом» в исполнении Макрона

2023/09/22, 16:45
Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане
Мир

Медали и награды с надписью «Елбасы» переименуют в Казахстане

2023/09/22, 16:14
Росгвардии предлагают набирать добровольцев
Мир

Росгвардии предлагают набирать добровольцев

2023/09/22, 15:55