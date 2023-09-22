Евгений Михайлов: Отношения между Азербайджаном и Россией после этого будут только укрепляться

Ереван сам себя исключает из переговоров. Об этом Minval.az заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя успешные контртеррористические мероприятия Азербайджана локального характера.
«После теракта, жертвами которого стали сотрудники МВД и госагентства автомобильных дорог Азербайджана, Баку был вынужден начать контртеррористическую операцию по нейтрализации незаконных вооруженных формирований на своей территории. Баку быстро достиг цели, и поставил ультиматум – это полное разоружение армян, сдача оружия и так далее», – сказал он.
По его словам, в настоящее время мы наблюдаем за тем, как при участии российских миротворцев начался диалог.
«Обсуждение в Евлахе в любом случае завершилось положительно. Да, они не закончились и нет окончательного решения, но армяне Карабаха прекрасно понимают, что Еревану они не нужны. Никол Пашинян сам об этом неоднократно заявлял, и призывал российских миротворцев гарантировать безопасность армянам Карабаха. Соответственно, Ереван сам себя исключает из переговорного процесса, и ситуацию в руки берут Россия и Азербайджан», – отметил аналитик.
Михайлов добавил, что Россия, как гарант мира в регионе и как гарант диалога, в который вступили представители армян Карабаха, и дальше будет готовить почву для подписания мирного договора.
Касаясь отношений Азербайджана и России, эксперт сказал, что после этого они будут только укрепляться.
«Я ожидаю только укрепления отношений между Азербайджаном и Россией. Потому что, очевидно, что действия миротворцев укладываются в договоренности между Баку и Москвой. Армения отстранилась от этих переговоров в угоду западных партнеров, начала критиковать миротворцев и попыталась заменить российских миротворцев на американских и французских. Но это у Еревана не получилось», – подчеркнул он.
По словам собеседника, между Баку и Москвой есть два соглашения, которые укрепляют отношения между странами, и эти отношения и дальше будут укрепляться. Даже несмотря на то, что были обстреляны наши миротворцы, Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за это. Сейчас ведется следствие, возбуждено уголовное дело.
«Это, скорее всего, ошибка, которая привела к трагедии. Я думаю, что наши государства с этим разберутся», – подчеркнул он.
Ниджат Гаджиев