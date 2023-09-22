Евгений Михайлов: Отношения между Азербайджаном и Россией после этого будут только укрепляться

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Ереван сам себя исключает из переговоров. Об этом Minval.az заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя успешные контртеррористические мероприятия Азербайджана локального характера.

«После теракта, жертвами которого стали сотрудники МВД и госагентства автомобильных дорог Азербайджана, Баку был вынужден начать контртеррористическую операцию по нейтрализации незаконных вооруженных формирований на своей территории. Баку быстро достиг цели, и поставил ультиматум – это полное разоружение армян, сдача оружия и так далее», – сказал он.

По его словам, в настоящее время мы наблюдаем за тем, как при участии российских миротворцев начался диалог.

«Обсуждение в Евлахе в любом случае завершилось положительно. Да, они не закончились и нет окончательного решения, но армяне Карабаха прекрасно понимают, что Еревану они не нужны. Никол Пашинян сам об этом неоднократно заявлял, и призывал российских миротворцев гарантировать безопасность армянам Карабаха. Соответственно, Ереван сам себя исключает из переговорного процесса, и ситуацию в руки берут Россия и Азербайджан», – отметил аналитик.

Михайлов добавил, что Россия, как гарант мира в регионе и как гарант диалога, в который вступили представители армян Карабаха, и дальше будет готовить почву для подписания мирного договора.

Касаясь отношений Азербайджана и России, эксперт сказал, что после этого они будут только укрепляться.

«Я ожидаю только укрепления отношений между Азербайджаном и Россией. Потому что, очевидно, что действия миротворцев укладываются в договоренности между Баку и Москвой. Армения отстранилась от этих переговоров в угоду западных партнеров, начала критиковать миротворцев и попыталась заменить российских миротворцев на американских и французских. Но это у Еревана не получилось», – подчеркнул он.

По словам собеседника, между Баку и Москвой есть два соглашения, которые укрепляют отношения между странами, и эти отношения и дальше будут укрепляться. Даже несмотря на то, что были обстреляны наши миротворцы, Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за это. Сейчас ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

«Это, скорее всего, ошибка, которая привела к трагедии. Я думаю, что наши государства с этим разберутся», – подчеркнул он.

Ниджат Гаджиев