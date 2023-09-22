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В субботу в горных и предгорных районах ожидаются дожди

В субботу в горных и предгорных районах ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 сентября.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем – 22-27° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65 процентов.

Преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами – кратковременные ливни, грозы, град, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер – восточный. Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 23-28°, в горах – ночью 4-9°, днем 12-17° тепла.

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