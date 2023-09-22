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Когда новые и старые покровители Армении поймут, с кем они связались?

Когда новые и старые покровители Армении поймут, с кем они связались?

Экстренное заседание СБ ООН, созванное Францией по заказу Армении, завершилось без принятия какого-либо документа. Но это еще не значит, что очередное «пришли-поговорили-разошлись» в небоскребе на набережной Ист-Ривер можно считать «боевой ничьей». На самом деле все закончилось оглушительным провалом Армении.

В Ереване, несмотря на новый военный разгром, явно готовились к «дипломатическому триумфу». Рассчитывали на поддержку США, Евросоюза, не говоря о Франции и Германии. И если в результате не было принято никакого решения, отправку «международной миссии» не поддержал никто, кроме Франции, а большинство участников призывали Азербайджан к тому, что уже произошло — это даже не фиаско, а нечто похуже.

Но это еще не вся дипломатическая катастрофа для Еревана. Министр причитал: «люди продолжают голодать из-за 10-месячной блокады» (о том, что блокаду держала сама хунта изнутри, ни слова), «кадры из Нагорного Карабаха действительно шокируют» (какие кадры? Паники и бегства? Этим вряд ли можно «шокировать» мировую дипломатию, особенно по сравнению с кадрами из Карабаха начала девяностых) и т.д.

Потом взялся за тиражирование фейков: «В одном из населенных пунктов Нагорного Карабаха во время взрыва пропал 8-летний мальчик. Его 10-летнего брата убили, а его тело даже не удалось вывезти из села. Другой брат ранен…» (Где доказательства?) И, наконец, апофеоз: «Социальные сети Азербайджана переполнены призывами найти пропавших детей и женщин, изнасиловать их, расчленить и скормить собакам… Азербайджанские пользователи социальных сетей делятся профилями женщин Нагорного Карабаха в социальных сетях и делают ставки на то, кого из этих женщин изнасилуют, когда они перейдут под контроль Азербайджана…» В общем, не хватало только «гроба на колесиках» или «атаки зомби».

Оставим в стороне вопросы, насколько корректно в такой ситуации ссылаться на соцсети — даже если очень хочется взять реванш за «торт по физиономии», имевший место на прошлом экстренном заседании.

Главный провал был в другом. Днем с обращением к народу выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. И заявил буквально следующее: «Информация в соцсетях о массовых жертвах среди населения Карабаха не соответствует действительности. Прямой угрозы населению Карабаха в настоящее время нет. Мы рассмотрим вопрос эвакуации армян из Карабаха при необходимости, на данный момент им ничего не угрожает».

На что тут же обратил внимание в своем блестящем выступлении глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, напомнив собравшимся, что глава МИД Армении тиражирует фейки, опровергнутые его же премьер-министром. ТАК выставить главу МИД Армении дешевым фейкометом — это, конечно, надо уметь. С учетом аудитории — тем более.

Здесь уже поневоле зададут себе вопросы: а можно ли вообще верить армянским представителям, если они позволяют себе заведомую ложь с трибуны СБ ООН? Та ли это страна, с которой имеет смысл связываться и ради которой портить отношения с Азербайджаном?

По совести говоря, после такого провала любой глава МИД просто подал бы в отставку. Но в Армении свои правила, и Арарат Мирзоян ведет себя по принципу «а что такого? Ну поймали за язык, бывает».

Вопрос в другом: когда новые и старые покровители Армении поймут, с кем они связались?

Отдел политики Minval.az

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