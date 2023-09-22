ISB: Приостановлена выдача «Зеленой карты» выезжающим из Азербайджана в РФ на автомобиле

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Приостановлена выдача «Зеленой карты» выезжающим в Россию на автомобиле, сообщает АПА-Экономикс.

По данным Бюро обязательного страхования (ISB), 30 июня этого года Совет международного бюро прекратил членство Российской Федерации. В связи с этим, наряду с другими странами-членами, приостановлена выдача договоров страхования «Зеленой карты» транспортным средствам, направляющимся из Азербайджана в Россию.

В ISB отметили, что по действующим договорам страхования «Зеленая карта» обязательства по взаимному соглашению в соответствии с законодательством выполняются до истечения срока страхования и продолжается обеспечение. В Бюро также добавили, что владельцы транспортных средств, направляющихся в Российскую Федерацию, должны застраховать свою гражданскую ответственность в соответствии с российским законодательством.