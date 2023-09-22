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В Милли Меджлисе состоятся слушания по теме возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе состоятся слушания по теме возвращения в Западный Азербайджан

25 сентября в Милли Меджлисе при организации парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству состоятся общественные слушания на тему «Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты». Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На мероприятии состоится обмен мнениями по вопросам массового изгнания азербайджанцев с их исконных земель – территории нынешней Армении, правовым аспектам возвращения в Западный Азербайджан, правовой оценке преступлений, совершенных армянами, и другим вопросам.

В слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, члены общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые-правоведы и исследователи, представители гражданского общества и эксперты.

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