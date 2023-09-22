24-часовая война: триумф скоротечен, борьба далека от окончания

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Очевидно, что прошедшая контртеррористическая операция в Карабахе войдёт в современную историю войсковых операций как самая быстрая, продлившаяся не полные 24 часа. И если в 2020 году освободительная война была названа 44-дневной войной, то в 2023, не удивлюсь, если она будет названа 24-часовой.

Но стремительный успех азербайджанской армии, обусловленный полной неготовностью армянских незаконных военизированных формирований оказывать сопротивление, ещё не означает, что освобождение Карабаха завершено, как юридически, так и физически.

В Ереване сейчас бурлят протестные настроения, накаляются страсти, которые указывают на сохранившуюся востребованность в армянском обществе на реваншизм. Именно реваншистская волна, вне зависимости от политических предпочтений и течений, может набрать большую электоральную поддержку, нежели это было в 2020-м, что и позволило после оглушительного поражения в Карабахе, Николу Пашиняну всё же остаться у власти.

В свою очередь, реваншизм не позволяет рассчитывать на честную дипломатию, которая после ухода последнего армянского боевика с Карабаха и последнего не желающего оставаться жить в Азербайджане армянина должна будет стать главным элементом решения любого проблемного вопроса. А их даже в этот период будет более чем просто много.

В 2020 году после 44-дневной войны между Ереваном и Баку был заключён мирный договор, который подразумевал выполнение армянской стороной последовательных действий, от вывода НВФ до поступательной передачи под контроль Баку тех или иных участков Карабаха. Но этого не произошло. Любые дипломатические инициативы срывались армянской стороной на протяжении трёх лет. А вместо здравой политики урегулирования, были инсинуации, манипуляции, провокации и распространение откровенных фейков про некий “геноцид” армян в Карабахе. Вершиной провокативности стали незаконные “президентские” выборы в регионе.

К сожалению, история может повториться и после 24 часов триумфа у Азербайджана продолжится непростой путь к победе. Часть сепаратистов останется на территории Карабаха, и будет вести диверсионную деятельность. Ереван будет срывать любые предстоящие инициативы Баку по осуществлению демаркации границы. На территории Карабаха может активизироваться подполье и т.д.

Кроме того, не изменится внешняя политика Еревана, что до дискредитации Азербайджана в мировом сообществе, с применением хорошо уже многим известных методов, которые использовались сравнительно недавно, и точно так же, как Ереван обвинял Баку в некой “блокаде” и некоем “голоде” в Ханкенди, то могут быть использованы аналогичные инструменты пропаганды, имитирующие насильственное “изгнание” армян из Карабаха и их вариации. А потому момент триумфа скоротечен, а борьба ещё далека до окончания. Меняется полярность борьбы, но не сама её суть.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az