Вооружение из Индии так и не дошло до Армении |
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков |
Почему Азербайджан не зачистил Глендейл? |
Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС с осуждением Азербайджана |
Баку отправил груз с продовольствием армянскому населению Карабаха |
Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН |
В Ереване собираются парализовать движение транспорта и призывают к забастовке (обновлено, фото, видео) |
Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН завершилось |
Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН |
Главное Важно

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков

Азербайджан рассматривает возможность амнистии для армян Карабаха, которые сдали свое оружие. Об этом в интервью Reuters помощник президента Хикмет Гаджиев.

Баку разрешит членам незаконных армянских вооруженных формирований, которые сдали оружие, уйти, при этом, по словам помощника президента, некоторые вооруженные формирования заявили, что продолжат сопротивляться.

«В настоящее время мы видим, что некоторые отдельные группы и офицеры сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и будут продолжать сопротивление», – сказал он.

Он сообщил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощью и что в пятницу в регион будут доставлены грузы. По его словам, Азербайджан желает мирной реинтеграции карабахских армян.

Теги:
Из этой рубрики
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков
Важно

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков

2023/09/22, 10:18
Почему Азербайджан не зачистил Глендейл?
Важно

Почему Азербайджан не зачистил Глендейл?

2023/09/22, 09:36
Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС с осуждением Азербайджана
Важно

Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС с осуждением Азербайджана

2023/09/22, 09:28
Баку отправил груз с продовольствием армянскому населению Карабаха
Важно

Баку отправил груз с продовольствием армянскому населению Карабаха

2023/09/22, 09:17
Песков заявил, что вопрос принадлежности Карабаха Азербайджану решен
Важно

Песков заявил, что вопрос принадлежности Карабаха Азербайджану решен

2023/09/21, 16:41
Азербайджанская «молния» в небе над Карабахом
Важно

Азербайджанская «молния» в небе над Карабахом

2023/09/21, 16:32
Администрация Алиева об итогах встречи в Евлахе
Важно

Администрация Алиева об итогах встречи в Евлахе

2023/09/21, 16:09
Алиев и Путин провели переговоры: что известно
Важно

Алиев и Путин провели переговоры: что известно

2023/09/21, 14:36
Армяне Карабаха покинули Евлах. Онлайн
Важно

Армяне Карабаха покинули Евлах. Онлайн

2023/09/21, 14:05