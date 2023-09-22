Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков

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Азербайджан рассматривает возможность амнистии для армян Карабаха, которые сдали свое оружие. Об этом в интервью Reuters помощник президента Хикмет Гаджиев.

Баку разрешит членам незаконных армянских вооруженных формирований, которые сдали оружие, уйти, при этом, по словам помощника президента, некоторые вооруженные формирования заявили, что продолжат сопротивляться.

«В настоящее время мы видим, что некоторые отдельные группы и офицеры сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и будут продолжать сопротивление», – сказал он.

Он сообщил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощью и что в пятницу в регион будут доставлены грузы. По его словам, Азербайджан желает мирной реинтеграции карабахских армян.