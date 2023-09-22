Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС с осуждением Азербайджана

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Венгрия заблокировала общее заявление Европейского сюза (ЕС) относительно ситуации в Карабахе, сообщил редактор отдела стран Европы радио «Свобода / Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

По его информации, антиазербайджанское предвзятое заявление верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по антитеррористическим мероприятиям Азербайджана в Карабахе изначально должно было стать совместным заявлением всех 27 стран ЕС, однако Венгрия наложила вето.