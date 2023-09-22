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Баку отправил груз с продовольствием армянскому населению Карабаха

Баку отправил груз с продовольствием армянскому населению Карабаха

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

22 сентября в Ханкенди были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и 2 автомобиля с хлебом.

Автомобили движутся по территории Агдамского района в сторону Аскерана.

Грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди.

После этого также будет обеспечена доставка таких гуманитарных грузов с продовольствием.

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