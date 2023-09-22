Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН |
В Ереване собираются парализовать движение транспорта и призывают к забастовке (обновлено, фото, видео) |
Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН завершилось |
Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН |
Байрамов с трибуны ООН рассказал о масштабах милитаризации Армении |
Байрамов обвинил Армению в нарушении Устава ООН |
Представительница США в ООН одобрила прекращение боев в Карабахе |
Глава МИД Мальты поддержал в ООН территориальную целостность Азербайджана |
МИД Азербайджана обвинил Борреля в искажении фактов |
Главное Мир

«Усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ РФ». Коротченко боится проникновения в Россию армянских террористов

"Усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ РФ". Коротченко боится проникновения в Россию армянских террористов

Было бы полезно усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ России с целью проведения совместных оперативных мероприятий чтобы исключить проникновение на территорию РФ профессиональных террористов, чьи операционные базы находились в контролируемом сепаратистами анклаве в Карабахе.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Стремление Баку осуществить розыск и задержание указанной категории лиц после установления контроля над Карабахом – это, в том числе, и забота о национальной безопасности России», – отметил эксперт.

«Уже звучат призывы эвакуировать карабахских армян в Россию. Категорически против! Эвакуируйте их в США или Францию – если они не хотят становиться гражданами Азербайджана», – добавил Коротченко.

Теги:
Из этой рубрики
"Усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ РФ". Коротченко боится проникновения в Россию армянских террористов
Мир

«Усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ РФ». Коротченко боится проникновения в Россию армянских террористов

2023/09/22, 02:43
В Ереване собираются парализовать движение транспорта и призывают к забастовке (обновлено, фото, видео)
Мир

В Ереване собираются парализовать движение транспорта и призывают к забастовке (обновлено, фото, видео)

2023/09/22, 01:42
Провластному армянскому депутату влепили пощечину (обновлено, видео)
Мир

Провластному армянскому депутату влепили пощечину (обновлено, видео)

2023/09/21, 22:11
Зеленский уверен в поражении Украины при отсутствии помощи Запада
Мир

Зеленский уверен в поражении Украины при отсутствии помощи Запада

2023/09/21, 21:43
Авария на ЗАЭС
Мир

Авария на ЗАЭС

2023/09/21, 19:32
Пашинян пообещал участникам беспорядков жесткий ответ
Мир

Пашинян пообещал участникам беспорядков жесткий ответ

2023/09/21, 19:13
Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом
Мир

Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом

2023/09/21, 17:52
Саудовская Аравия создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Ирана
Мир

Саудовская Аравия создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Ирана

2023/09/21, 11:34
Пашинян заявил, что не уйдет в отставку
Мир

Пашинян заявил, что не уйдет в отставку

2023/09/21, 09:58