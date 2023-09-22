«Усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ РФ». Коротченко боится проникновения в Россию армянских террористов

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Было бы полезно усилить взаимодействие СГБ Азербайджана и ФСБ России с целью проведения совместных оперативных мероприятий чтобы исключить проникновение на территорию РФ профессиональных террористов, чьи операционные базы находились в контролируемом сепаратистами анклаве в Карабахе.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Стремление Баку осуществить розыск и задержание указанной категории лиц после установления контроля над Карабахом – это, в том числе, и забота о национальной безопасности России», – отметил эксперт.

«Уже звучат призывы эвакуировать карабахских армян в Россию. Категорически против! Эвакуируйте их в США или Францию – если они не хотят становиться гражданами Азербайджана», – добавил Коротченко.