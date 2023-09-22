США утвердили новый пакет военной помощи Украине (список)

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США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Об этом заявили президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит», – заявил Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что новый пакет военной помощи должен придать новый импульс контрнаступлению ВСУ.

«Украина вернула себе более половины территории, захваченной Россией. Новая помощь, одобренная сегодня, поможет поддержать прогресс Украины и придать ей дальнейший импульс», – отметил он.

По словам Блинкена, пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и предстоящей зимой.

«Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил», – добавил госсекретарь США.

Сообщается, что в пакет помощи вошли вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

В пакет помощи вошли:

ракеты ПВО АІМ-9М;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;

155-мм артиллерийские снаряды;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

подрывные боеприпасы;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

При этом в новую помощь не войдут армейские тактические ракетные комплексы ATACMS, которые помогли бы украинским бойцам наносить удары по вражеским целям на большом расстоянии.