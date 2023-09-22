Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН

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19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе в ответ на трагическую гибель двух мирных жителей и четырех полицейских. Они были направлены на предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

С данным заявлением выступил помощник генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Йенча в ходе своего выступления на заседании СБ ООН по Карабаху.

Он отметил, что диалог с представителями армянского населения Карабахского региона является единственным устойчивым путем вперед для полноценного участия Армении и Азербайджана в процессе нормализации.

Мирослав Йенча указал на то, что ООН будет оставаться в тесном контакте с заинтересованными сторонами и готова поддерживать текущие мирные усилия по мере необходимости.