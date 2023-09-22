Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН

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С точки зрения актуальности и эффективности рассмотрение нынешней ситуации международной общественностью в то время, когда началась практическая реализация разоружения и демилитаризации, сопровождающихся прямым диалогом между жителями армянского происхождения и официальными лицами центрального правительства Азербайджана, должно соответствовать существующим реалиям. Односторонние и пристрастные, ограниченные политические суждения, находящиеся в корне созыва сегодняшних обсуждений Совета Безопасности, или подход, исходящий из лоббистских связей, полностью непродуктивны и бесполезны.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомнив о том, что ожидания от такой деятельности уже несколько раз не оправдывались, министр отметил: «Это может только отвлечь внимание от реального процесса нормализации, и в этом заинтересованы не Азербайджан и Армения, а определенные внешние силы, продолжающие злоупотреблять существующими противоречиями в своих политических целях.

Таким образом, в нынешний решающий момент возникновения исторической возможности по налаживанию добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжавшегося 30 лет кровавого конфликта вся международная общественность и Совет Безопасности ООН в том числе должны адекватно осознавать риски и угрозы в связи с деструктивными действиями Армении, и чрезвычайно важно решительно отвергать попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности ООН для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний».