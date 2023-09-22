Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН |
В Ереване собираются парализовать движение транспорта и призывают к забастовке (обновлено, фото, видео) |
Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН завершилось |
Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН |
Байрамов с трибуны ООН рассказал о масштабах милитаризации Армении |
Байрамов обвинил Армению в нарушении Устава ООН |
Представительница США в ООН одобрила прекращение боев в Карабахе |
Глава МИД Мальты поддержал в ООН территориальную целостность Азербайджана |
МИД Азербайджана обвинил Борреля в искажении фактов |
Главное Политика

Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН

Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН

С точки зрения актуальности и эффективности рассмотрение нынешней ситуации международной общественностью в то время, когда началась практическая реализация разоружения и демилитаризации, сопровождающихся прямым диалогом между жителями армянского происхождения и официальными лицами центрального правительства Азербайджана, должно соответствовать существующим реалиям. Односторонние и пристрастные, ограниченные политические суждения, находящиеся в корне созыва сегодняшних обсуждений Совета Безопасности, или подход, исходящий из лоббистских связей, полностью непродуктивны и бесполезны.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомнив о том, что ожидания от такой деятельности уже несколько раз не оправдывались, министр отметил: «Это может только отвлечь внимание от реального процесса нормализации, и в этом заинтересованы не Азербайджан и Армения, а определенные внешние силы, продолжающие злоупотреблять существующими противоречиями в своих политических целях.

Таким образом, в нынешний решающий момент возникновения исторической возможности по налаживанию добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжавшегося 30 лет кровавого конфликта вся международная общественность и Совет Безопасности ООН в том числе должны адекватно осознавать риски и угрозы в связи с деструктивными действиями Армении, и чрезвычайно важно решительно отвергать попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности ООН для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН
Политика

Азербайджан предотвращал армянские провокации, заявил помощник генсека ООН

2023/09/22, 01:57
Анкара: У Азербайджана не было другого выхода
Политика

Анкара: У Азербайджана не было другого выхода

2023/09/22, 01:33
Бербок призвала не ставить под сомнение целостность и суверенитет Азербайджана
Политика

Бербок призвала не ставить под сомнение целостность и суверенитет Азербайджана

2023/09/22, 01:25
Байрамов подтвердил намерение Азербайджана обеспечить права карабахских армян
Политика

Байрамов подтвердил намерение Азербайджана обеспечить права карабахских армян

2023/09/22, 01:16
Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН завершилось
Политика

Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН завершилось

2023/09/22, 01:12
Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН
Политика

Байрамов призвал отвергнуть попытки Еревана злоупотребить Совбезом ООН

2023/09/22, 01:12
Лондон с пониманием отнесся к проблемам суверенитета и территориальной целостности Азербайджана
Политика

Лондон с пониманием отнесся к проблемам суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

2023/09/22, 01:07
Байрамов напомнил о провокации Армении с т.н. "выборами" в Карабахе
Политика

Байрамов напомнил о провокации Армении с т.н. «выборами» в Карабахе

2023/09/22, 00:54
Байрамов с трибуны ООН рассказал о масштабах милитаризации Армении
Политика

Байрамов с трибуны ООН рассказал о масштабах милитаризации Армении

2023/09/22, 00:51