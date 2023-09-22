Лондон с пониманием отнесся к проблемам суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

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Мы полностью понимаем проблемы суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе заявил государственный министр по Ближнему Востоку, Северной Африке, Южной Азии и ООН британского офиса иностранных дел, сотрудничества и развития Тарик Ахмад.

«Соединенное Королевство приветствует объявленное прекращение огня. Мы призываем все стороны соблюдать это прекращение огня, положить конец насилию и срочно вступить в открытый диалог для построения безопасного и надежного будущего», – отметил дипломат.